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Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldı.
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