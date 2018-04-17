AB İlerleme Raporu: Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaştı

17 Nisan 2018

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin 2018 İlerleme Raporu'nu açıkladı.

AB'ye aday ülkelerle ilgili yıllık rapor yayımlayan Avrupa Komisyonu'nun 2018 raporunda, "Türkiye'nin insan hakları ve hukuk devleti alanlarında dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ettiği" ifade edildi.

Raporda 15 Temmuz darbe girişimi kınanırken OHAL'e son verilmesi talep edildi.

AB, Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülen FETÖ’yü ‘Gülen Hareketi’ olarak tanımlasa da, ilk kez ‘Gülen Hareketi’ ve ‘terör örgütü’ ibarelerini aynı metinde kullandı.

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda gösterdiği çabalar ise 'olağanüstü' diye nitelenerek övüldü.

Raporda Türkiye'nin AB'ye üyelik müzkarelerinde yeni başlık açılmasına yönelik bir öneri yer almadı, ancak müzakerelerin sonlandırılması tavsiyesinde de bulunulmadı.

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