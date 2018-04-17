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Alman bakan: AB Türkiye'ye kapıyı kapatmamalı

Almanya AB Bakanı Roth, AB'nin Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde kapıyı kapatmaması gerektiğini söyledi. Avusturya'nın AB bakanı Bluemel ise, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Alman bakan: AB Türkiye'ye kapıyı kapatmamalı
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Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) sorumlu bakanı Michael Roth, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde gerekli ilerlemenin kaydedilmemesine ve hukukun üstünlüğüne ilişkin sorunlara rağmen AB'nin müzakereleri durdurmaması gerektiğini söyledi

Roth, Lüksemburg'daki AB bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Avrupa değerler topluluğunun bir üyesi olmayı isteyip istemediğine karar vermek Türkiye'deki sorumluların elinde" dedi.

Roth ayrıca "Kapının kapatılmamasını tavsiye edeceğim. Bu, Türkiye'de hala Avrupalı değerleri isteyenlere yönelik yanlış bir sinyal olur" diye konuştu.

Avusturya'nın AB'den sorumlu bakanı Gernot Bluemel ise, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bluemel ayrıca "Türkiye'nin AB'nin bir üyesi olması gerektiğine inanmıyoruz" dedi.

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Kaynak: Reuters

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