AB İlerleme Raporu'nda Türkiye'ye sert eleştiriler

15 Nisan 2018

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili son ilerleme raporundan bazı bölümler Almanya'da haftalık Welt am Sonntag tarafından yayınlandı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Avrupa Komisyonu tarafından salı günü açıklanacak raporda, Türkiye'nin olumsuz yönde 'büyük adımlar' attığı ve Ankara ile üyelik görüşmelerini ilerletmenin temelinin bulunmadığı belirtiliyor.

Raporda, üyelik görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olabilmesi için Türkiye'de Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

"Bugüne dek verilecek en kötü karne"

Reuters'a konuşan yetkililer ise, bu yılki raporun bugüne dek verilen 'en kötü karne' olacağını söyledi. Raporda bugüne dek görülen en sert eleştirilerin yer alacağını belirten iki üst düzey yetkiliye göre, Brüksel bu yıl Türkiye’yi "üyelik yönünde yıllar boyu sağlanan ilerlemenin kaybedilmekte olduğu" konusunda uyaracak.

Buna göre, Türkiye’ye sadece Suriyeli mülteciler konusundaki işbirliği konusunda olumlu not verilecek.

Yetkililere göre Avrupa Komisyonu raporda, yeni müzakere başlığı açılması için yeterli bir zemin olmadığına dair görüş bildirecek. Raporun hazırlanma sürecine katkıda bulunan bir yetkili, Reuters’a demecinde “AB’den uzaklaşma yönünde büyük bir geriye gidiş var” dedi.

AB ile vize görüşmeleri hareketleniyor