ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye gelecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye gelecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.
AA'nın edindiği bilgiye göre, Pompeo, Suudi Arabistan'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından, 17 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.
Pompeo'nun Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.