ABD geri adım attı: Sınır gücü oluşturulmayacak

18 Ocak 2018

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etti.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ'ın aynı zamanda yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gücün ve verilecek eğitimin DEAŞ karşıtı kampanyanın amaçlarına uygun olduğunu savunan Pahon, eğitilen güçlerin istikrar çalışmalarını kolaylaştıracağını ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Cenevre Sürecine destek sağlayacak koşulları oluşturacağını öne sürdü.

Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonların bitmediğini belirten Pahon, şöyle devam etti:

"Bu güvenlik güçleri içeride DEAŞ savaşçılarının Suriye'den kaçışını engellemeye ve kurtarılmış bölgelerdeki yerel güvenliği sağlamaya odaklıdır. Bu güçler yerel halkı koruyacak ve Cenevre'de Suriye iç savaşının uzun dönemde çözümünü beklerken DEAŞ'ın ABD'ye, müttefik ve ortaklarına karşı yeni saldırı gerçekleştirmelerini engelleyecek."

Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının farkında olduklarına değinen Pahon "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur. DEAŞ'ı yenmek üzere Suriye'deki çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olacağız ve terörle mücadele çabalarında NATO müttefikimizin yanında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon koalisyon ile çelişti

Koalisyon daha önce 30 bin kişiyi bulacak yapılanmanın adını "Sınır Güvenliği Gücü" olarak açıklamıştı ancak Pentagon'un bu isimden geri adım atması dikkati çekti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kurmak üzere (PYD/PKK'nın paravanı) SDG ile ortak çalışmaktadır." demişti.

230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, bu gücün sayısının 30 bini bulacağını ifade etmişti.

Söz konusu güce katılanların, yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde görev alacağını kaydeden Dillon, "Kuvvetin etnik bileşimi görev yaptıkları yerlere göre değişiklik gösterecektir. Kuzey Suriye'de daha çok Kürtler görev alacakken, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar görev alacak." açıklamasını yapmıştı.

Albay Dillon, 30 bin kişilik "ordunun" 15 bininin DEAŞ ile mücadele bitmek üzere olduğu için (PYD/PKK'nın paravanı) SDG mensuplarından istihdam edileceğini vurgulamıştı.

Kalan 15 bin kişi için ise eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığını belirten Dillon, PYD/PKK'nın halen Deyri Zor yakınlarından DEAŞ ile mücadeleye devam ettiğini savunmuştu.

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Kaynak: AA