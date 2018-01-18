18 Ocak 2018

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kanada’dan ülkesine dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberleriyle ilgili konuşan Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın Vancouver kentindeki Kuzey Kore toplantısında konuyu geniş bir şekilde konuştuklarını söyleyen Tillerson, ABD'nin Suriye'deki niyetinin "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki yerel unsurlara eğitim vermek" olduğunu belirtti.

Tillerson, "Kuzeybatı Suriye'de ve Fırat Vadisi boyunca halen DEAŞ saldırılarının olduğunu görüyoruz, dolayısıyla bu sadece daha fazla eğitim verme ve DEAŞ'ın kaçış yollarını kapatma çabasıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin verdiği tepkiyi anlıyoruz"

Türkiye'nin verdiği tepkiye ilişkin de "Onların neden bu şekilde tepki verdiğini anlıyoruz." ifadesini kullanan Tillerson, bu konuda ABD Savunma Bakanı James Mattis ile aynı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Stanford Üniversitesindeki konuşmasında da Tillerson, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve bu konuda beraber çalışmaya devam edecekleri mesajını vermişti.

Konuyla ilgili akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

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Kaynak: AA