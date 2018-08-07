'ABD ile ön mutabakat sağlandı' iddiası

07 Ağustos 2018

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerle ilgili olarak belli konularda ön mutabakat sağlandığı iddia edildi.

Haber kaynaklarında yer alan iddiaya göre, diplomatik kaynaklar, "Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC'ye gideceği öğrenildi.

Haberin yayınlandığı sırada Türkiye hükümetinden yetkililere ulaşılamadı, ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruya yanıt vermedi.

Dolar 'mutabakat' haberi ile geriledi

Kaynak: Reuters