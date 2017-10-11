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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Kriz, askeri operasyonları etkilemedi. Türkiye ve ABD yakın çalışmaya devam edecek" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye açıklaması
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ABD Savunma Bakan James Mattis vize krizinin askeri operasyonları etkilemediğini belirtti.

Mattis, Türkiye ve ABD'nin yakın çalışmaya devam edeceğini vurgularken "ortak düşmanlara karşı iyi iş çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mattis'in açıklamasından önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüşmüş ve vize sorununu ele almıştı.

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