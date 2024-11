ABD seçim yarışında Donald Trump'ın galibiyeti netleşti! Eyaletlerde son durum ne?

ABD'de başkanlık seçimlerinde sandıklar kapandı, oylar sayılıyor. 50 eyalet 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu'nda nüfusları oranında temsil ediliyor.

Trump'ın kazandığı eyaletler ve delege sayısı

Alabama (9 delege), Arkansas (6 delege), Arizona (11 delege), Florida (30 delege), Georgia (16 eyalet), Iowa (6 delege), Idaho (4 delege), Indiana (11 delege), Kansas (6 delege), Kentucky (8 delege), Louisiana (8 delege), Michigan (15 delege), Missouri (10 delege), Mississippi (6 delege), Montana (4 delege), North Carolina (16 delege), North Dakota (3 delege), Nebraska (1 delege), Nevada (6 delege), Ohio (17 delege), Oklahoma (7 delege), Pennsylvania (19 delege), South Carolina (9 delege), South Dakota (3 delege), Tennessee (11 delege), Texas (40 delege), Utah (6 delege), Wisconsin (10 delege), West Virginia (4 delege), Wyoming (3 delege)

Harris'in kazandığı eyaletler ve delege sayıları

California (54 delege), Colorado (10 delege), Connecticut (7 delege), District of Columbia (3 delege), Delaware (3 delege), Hawaii (4 delege), Illinois (19 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Minnesota (10 delege), New Hampshire (4 delege), New Jersey (14 delege), New Mexico (5 delege), New York (28 delege), Oregon (8 delege), Rhode Island (4 delege), Virginia (13 delege), Vermont (3 delege), Washington (12 delege)

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.