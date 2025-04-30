ABD Senatosu onayladı: Türkiye’nin yeni büyükelçisi Thomas Barrack oldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan iki aşamalı oylama sonucunda onay aldı.

İlk turda 62 senatörün "evet" dediği Barrack, ikinci ve nihai oylamada da 60 "evet" oyuyla büyükelçilik görevine resmen atanmış oldu.

Trump’a yakın isimlerden biri

İş dünyasında özellikle emlak sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Barrack, Başkan Trump’a yakın isimlerden biri olarak tanınıyor. Geçmişte Trump’ın seçim kampanyalarında ve bağış organizasyonlarında aktif rol üstlenen Barrack’ın, Ankara’daki görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Thomas Barrack’ın hayatının dönüm noktaları

1947: California, Culver City’de doğdu.

1972: Başkan Richard Nixon’ın şahsi avukatı Herbert Herbert W. Kalmbach’ın hukuk firmasında çalışmaya başladı.

1972: Suudi Arabistan’a gönderildi, Suudi prensinin ‘squash’ta oyun arkadaşı oldu.

1985: Donald Trump’la ilk ticaretini yaptı.. Trump’a Alexanders’ mağazalarının yüzde 20 hissesini sattı.

1990: Bass, GE Capital, Eli Broad, Merill Lynch ve Koo Chen-fu’dan yatırımlarla Colony Capital şirketini kurdu.

2010: Colony Capital, Miramax’ı 660 milyon dolara satın almak üzere Katar Yatırım Otoritesi ile ortaklık yaptı.

2011: 1,1 milyar dolarlık tahmini servetiyle dünyanın 833, ABD’nin ise 375’inci en zengin insanı olarak sıralamada yer aldı.

2012: Paris Saint-Germain F.C.’yi Katar Yatırım Otoritesi’ne sattı.

2016: Başkanlık seçiminde Donald Trump’a desteğini açıkladı ve seçim kampanyasının önemli bağış toplayıcılarından biri oldu.

2016: Trump’ın yemin törenini yöneten ve 100 milyon doların üzerinde bağış toplayan komitenin başkanı olarak görev yaptı.

2017: One California Plaza’daki hissesini Abu Dhabi veliaht prensinin yatırım fonuna sattı.

2021: Yabancı bir gücün adına çalışmak, adaleti engellemek ve kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunmak suçlamalarıyla yargılandı.

2022: İddianamesi Trump yönetimi için yasadışı lobi yaparken Birleşik Arap Emirliklerinden milyonlarca dolar yatırım peşinde koşmak suçlamalarını da içerecek şekilde genişletildi.

2023: Suçsuz bulundu.

2024: ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterildi.

2025: Senato, 36’ya karşı 62 oy ile Thomas Barrack’ı Türkiye Büyükelçiliği’ni onayladı.