ABD vizelerine yüzde 135 zam! Turist sayısında gerileme başladı

ABD'de 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan "Visa Integrity Fee" kapsamında vize başvuru maliyetlerinde önemli artış yaşanacak. Halihazırda 185 dolar olan B1/B2 turist vizeleri, ek ücretle birlikte 435 dolara çıkacak. Böylece başvuru maliyetlerinde yüzde 135'lik bir artış gerçekleşmiş olacak. Öğrenci (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de bu ek ücretten etkilenecek.

Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular ek ücretten muaf tutulurken, ESTA başvuru ücretlerinde de artış yapıldı. Bu nedenle, vize almadan ABD'ye seyahat edebilen yolcular da ek maliyetle karşılaşacak.

Ücretlerin iadesi belirsiz

ABD yasaları teoride ücretlerin iadesine izin verse de vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulama detayları nedeniyle, çoğu başvuru sahibinin fiilen geri ödeme alamayacağı ifade ediliyor.

Ekonomik etkileri tartışılıyor

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerin yıllık 2,7 milyar dolar gelir getirmesini beklerken, turizm sektörü temsilcileri yüksek maliyetlerin ABD'ye ilgiyi azaltabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu uygulamanın uluslararası katılımı olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Turist sayısında gerileme başladı

Henüz uygulama tam olarak başlamadan ABD'ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6'lık düşüş gözlendi. Bazı ülkelerde rezervasyonların yüzde 40-60 oranında azaldığı bildiriliyor.

Dünyanın en pahalı vizeleri arasında

Yeni düzenleme ile ABD vizeleri, dünyanın en pahalı vizeleri arasına girdi. Uzmanlar, bu durumun ABD'nin turizm ve uluslararası öğrenci pazarında rekabet gücünü zayıflatabileceğini ve ülkenin küresel çekiciliğini azaltabileceğini vurguluyor.

ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi

ABD Büyükelçiliği yetkilileri konuya ilişkin açıklamada bulunurken Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde herhangi bir bir değişiklik bulunmadığı bildirildi. Büyükelçlikten yapılan yazılı açıklamada, “An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi. Büyükelçilik yetkilileri ayrıca, vatandaşların güncel ve doğru bilgilere ABD’nin resmi kanalları üzerinden ulaşmalarını tavsiye etti.