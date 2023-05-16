ABD'de 20-21 Mayıs'ta oy kullanılacak

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklama ile seçimlerin 2. turu için ABD'de 20-21 Mayıs'ta oy kullanılabileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

İlk turda olduğu gibi oy kullanılabilecek

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.