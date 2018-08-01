ABD'den Türkiye'ye Brunson yaptırımı

01 Ağustos 2018

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Gül’ün ve Soylu’nun rahip Andrew Brunson’un tutuklanması ve yargılanmasından sorumlu kurumların sorumluları olduğu savunuldu.

13818 numaralı Başkanlık emrinde yer alan “Ciddi insan hakları ihlali durumuna karışan kişilerin mal varlıklarının dondurulması” kanununa göre hareket edildiği belirtilen yazılı açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in “Papaz Brunson’un adaletsizce Türk yetkililerce tutuklanması ve suçlanması basitçe kabul edilemez. Başkan Trump net olarak ABD’nin, Türkiye’den onu hemen serbest bırakmasını talep ettiğini söyledi” dediği aktarıldı.

Açıklamada Ekim 2016’da tutuklanan Brunson’un yeterli delil olamadan politik ve askeri casusluk suçlamaları ile tutuklu bulunduğu iddia edildi. Açıklamaya göre bugünden itibaren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun OFAC tarafından belirlenen Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, mahkemenin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Kaynak: İHA