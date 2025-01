AB'den Kartalkaya'daki yangınla ilgili dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye'ye ve yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziyelerini ileten Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Currently in Türkiye, I feel very closely the sadness of the victims & their loved ones of the Bolu fire.



I express my deepest condolences to Türkiye & to the families of the victims.



The EU stands in solidarity & offers support through the EU Civil Protection Mechanism.