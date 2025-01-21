AB'den Kartalkaya'daki yangınla ilgili dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye'ye ve yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziyelerini ileten Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Currently in Türkiye, I feel very closely the sadness of the victims & their loved ones of the Bolu fire.



I express my deepest condolences to Türkiye & to the families of the victims.



The EU stands in solidarity & offers support through the EU Civil Protection Mechanism. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 21, 2025

Ne olmuştu?

Bolu'da Köroğlu Dağları'nda bulunan Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde sabah saat 03.27'de yangın çıktı.

Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. 237 kişinin konakladığı otelde doluluk oranı ise yüzde 90 civarındaydı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.