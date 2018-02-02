AB'den Türkiye açıklaması: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalı

02 Şubat 2018

Avrupa Birliği (AB), hukukun üstünlüğü alanındaki iyileşmenin AB-Türkiye ilişkileri için çok gerekli olduğunu belirterek, bu kapsamda Türkiye'den tutuklu gazetecilerin Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca serbest bırakılmasının beklendiğini kaydetti.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan yazılı açıklamada, AYM'nin aldığı tahliye kararı çerçevesinde tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasının beklendiği bildirildi.

Tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularını değerlendiren AYM hak ihlali olduğu gerekçesiyle tahliye edilmelerine karar vermiş, ancak Alpay'ın dosyasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Altan'ın dosyasına bakan 26. Ağır Ceza Mahkemesi gazetecileri tahliye etmemişti.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliye edilmemesine de tepki gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasına dair mahkeme kararının bozulması ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar veren endişe verici gelişmelerin en son örnekleridir."

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Kaynak: Reuters