Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Ertelemek durumundayım

"Konuşanlar" isimli programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, yaşadığı talihsiz kazanın ardından acil bir operasyon geçirdi.

Kaya, dün sabah evinin bahçesinde futbol oynarken sakatlandı. Omzunun üstüne düştüğü ifade edilen Hasan Can Kaya'nın kaldırıldığı hastanede omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Ünlü komedyen, geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kaya şunları kaydetti:

"Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Konuşanlar bölümlerinde stoklu ilerlediğimiz için yayınında herhangi bir aksama olmayacak. Sadece nisan ve mayıs aylarındaki Stand Up Party Dünya Turnesini ertelemek durumunda kaldım. Özetle iyiyiz, işimizin başındayız gösterdiğiniz büyük ilgiye ve sevgiye çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum."