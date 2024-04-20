SON DAKİKA: Ünlü komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı
SON DAKİKA HABERİ: Konuşanlar adlı programıyla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde futbol oynarken sakatlandı. Ünlü komedyenin Hasan Can Kaya'nın omzunun üzerine düştüğü ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi.
Son dönemin en ünlü komedyenlerinden Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde futbol oynarken sakatlandı. Omzunun üstüne düştüğü ifade edilen Hasan Can Kaya'nın kaldırıldığı hastanede omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.
Konuşanlar programıyla tanınan komedyenin acil ameliyata alındığı belirtildi. Beş saat süren ameliyatın başarılı geçtiği ve Hasan Can Kaya'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Hastanede birkaç gün müşahade altında tutulacak komedyenin, 24 Nisan-1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesininin ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.