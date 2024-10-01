Acun Ilıcalı isyan etti: Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ilıcalı, hakem kararlarına tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili iddialara da cevap verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor'

-Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan bana laf yetiştirerek değil, hakem hocaları 14 değil 13 diyor desinler. 10 hakem hocasının ortak kararı, diğer takıma da birer tane gösterilmemiş. Bir defans oyuncusu sarı kart görünce aynı oyunu sergileyebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor derken bundan bahsediyoruz.

-Bu operasyonda kimse hakemi konuşmaz. Sarı kart verilmeyen maçta hakem adaleti sağlamış olur mu? Yine 8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bu hafta ile 7 oldu."

-İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Fenerbahçe'nin hakları yendi. Sonra da Galatasaray cephesinden; neden bu kadar tansiyonu yükseltiyorsunuz, futbol kardeşliktir dendi.

-Bu oynanan futbol değil, kuralların dışına çıkıldı artık. Kurallar uygulanmıyor nedense Fenerbahçe'ye karşı.

-Okan Buruk'un hakeme ettiği sözcük şu "Hocam bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin." Hakem de o dakikadan sonra uzatmayı bir anda 6'ya düşürüyor. Hakem tehdit almış, ne yapacak?"

-TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bunu başaracağız. Ortalığı yakarak, yıkarak değil; somut örneklerle, iletişimle yapacağız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor.

'Sistemi devirip şampiyonluğa koşacağız'

Sistemi devirip şampiyonluğa koşacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Bizi Fenerbahçe taraftarı seçti kusura bakmayın. Sizin yıkma çabanızla gitmeyeceğiz. Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Sistemi devirip şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak." dedi.

Erdoğan'a yönelik iddialara ateş püskürdü

Ilıcalı, Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasının kötü olduğu iddialarına ise ateş püskürdü. Ilıcalık, "Fenerbahçe taraftarlarının buna inanması için uğraşıldı. Futbol ve spor sevdalısı bir insan. Neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını istesin?" dedi.