Adalet Bakanı: 17 Mart 2024'te de konutlar hak sahiplerine teslim edilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedeler için TOKİ tarafından inşa edilecek konutlara ilişkin, "Müteahhit firma 360 gün içinde bu 1122 konutu yapıp teslim edecektir. 17 Mart 2024'te de konutlar inşallah hak sahiplerine teslim edilecektir." dedi.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 1. etapta 1122 konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da deprem felaketinde yıkılan evlerin yeniden inşasıyla ilgili belirlenen mevkide çalışmaların başladığını söyledi.

17 Mart'ta ihalesi yapılan konutlar için yer tesliminin 24 Mart'ta gerçekleştirildiğini ifade eden Bozdağ, "İnşallah yakında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla temel atma töreni gerçekleşmiş olacaktır. Müteahhit firma 360 gün içinde bu 1122 konutu yapıp teslim edecektir. 17 Mart 2024 tarihinde de konutlar inşallah hak sahiplerine teslim edilecektir. Zemini de çok sağlam olan bir yer. Karacadağ'ın hemen gölgesinde. Zemini kayalık, güçlü zemin olan yerlerden birisi." diye konuştu.

100 bine yakın kişi yaşayabilecek

Bozdağ, konutların inşa edileceği bu alanın Diyarbakır'ın yeni ve en güzel alanlarından biri olacağına işaret ederek, adeta yeni bir kent inşa edeceklerini ifade etti.

"27 bin civarında Diyarbakır genelinde yapacağımız bağımsız konut var. Onun muhtemelen yaklaşık 20 binini bu alana inşa etmiş olacağız ve burada 100 bine yakın nüfus yaşama imkanı bulacak." diyen Bozdağ, buranın yeni bir şehir belki de Diyarbakır'ın yeni ve büyük bir ilçesi olmaya aday olacağını dile getirdi.

Bozdağ, buradaki süreci Valiliğin, TOKİ'nin, ilgili birimlerin, kendilerinin yakından takip edeceklerini anlatarak, kısa sürede tamamlanması için de herkesin elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

Yatay mimariye uygun yapılacak

"Burada konutların yanı sıra da cami, resmi yerler, belediyelerle ilgili, sağlık, sosyal, ticaret tesisleri ve merkezleri var. Onlar da ikinci ihalenin içerisinde yer alacak ama burası bir bütün alan olarak düzenleniyor. Hem yeşil alanlarıyla hem parklarıyla hem otoparklarıyla, sağlık ve eğitim tesisleriyle, ibadethaneleriyle bu bölgenin yeni gözdesi olacaktır." ifadelerini kullanan Bozdağ, konutların yatay mimariye uygun, bir kısmının zemin artı 3, bir kısmının da zemin artı 4 kat olarak planlandığını kaydetti.

Konutların kentin mimarisi, kültürü ve geleneklerine uygun tasarlandığına dikkati çeken Bozdağ, burada oturacak vatandaşların mimari açıdan da herhangi bir yabancılık hissetmeyeceğini ifade etti.

Bozdağ, konutların depreme dayanıklı, nizamnameye uygun ve dirençli konutlar olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha konforlu daha güvenli yaşam alanları olacaktır. Şimdi diğer etapların da ihaleleri yapılıyor. Yakın da o etapların ihaleleri kesinleştikten sonra da müteahhitleri gelip işe başlayacaklardır. Yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki temel atma töreninde Diyarbakırlı hemşehrilerimizle bir arada olacaktır. Ayrıca burada mahalle sakinleri var, onlara da teşekkür ediyorum. Onların kullandığı alanlardı, şimdi burası yeni bir kent olacak ama bu kent eminim ki; Oğlaklı Mahallemizin sakinlerine de önemli imkanlar katacaktır."

Bakan Bozdağ'a konut alanındaki incelemelerinde Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.