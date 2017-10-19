Adalet Bakanı: ABD'nin bazı talepleri karşılandı

19 Ekim 2017

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklama yaptı.

Gül, ABD heyeti ile dün yapılan müzakerelere ilişkin, "ABD'nin bazı talepleri karşılandı, olumlu bir sonuca bağlanacağını düşünüyorum" dedi.

Gül, "Topuz'un FETÖ'deki rolü yargılama sonucu ortaya çıkacak. Sonuçta o Türk vatandaşı, yargılama buna göre yapılıyor. Örgütle temas anlamında yoğun şüphe olduğu için mahkeme tutuklama kararı verdi" diye konuştu.