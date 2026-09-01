Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 135’i arayan başvurabilecek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla 135 Alo Adalet Hattı’nın pilot olarak hizmete başladığını açıkladı.

Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı’nın ilk gününde devreye alınan uygulamanın Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde saat 10.00 itibarıyla kullanılabildiğini bildirdi. Vatandaşlar, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için 135 Alo Adalet Hattı üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Bakan Gürlek, uygulamanın kısa sürede Türkiye geneline yayılmasının hedeflendiğini belirterek, amaçlarının yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sunmak ve adaletin gecikmeden tecellisini sağlamak olduğunu ifade etti.

Spot: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceği 135 Alo Adalet Hattı’nın üç ilde pilot olarak devreye alındığını duyurdu.