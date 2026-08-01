Adalet Bakanı Akın Gürlek: FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin, milletin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Bu kararlılığın bir sonucu olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan firari sanık Burkay Karatepe, yıllar süren titiz takip ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz."

Darbeciler ne kadar ceza aldı?

Adalet Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Cumhurbaşkanına Suikast Davası" veya "Marmaris Davası" olarak bilinen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 esas sayılı dosyasında görülen davada, 4 Ekim 2017'de verilen kararla darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ⁠31 sanık hakkında 4'er, ⁠3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ⁠1 sanık hakkında 4, ⁠1 sanık hakkında 3, ⁠4 sanık hakkında ise 1'er kez müebbet hapis cezası verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildiği ve kararın kesinleştiği hatırlatıldı.

Eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma hakkında da 15 yıl hapis cezası verildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden ise yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir. Söz konusu hükümler, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17.05.2022 tarihli, 2021/5029 esas ve 2022/2721 karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. Dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sürdürülmektedir."