Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin sağlanması ve toplum huzurunun korunması için kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Geçmiş dosyalar yeniden inceleniyor

Gürlek, kamu vicdanını derinden etkileyen faili meçhul cinayetler ile kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli konular arasında gördüklerini ifade etti.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişe dönük dosyaların tek tek ele alındığını belirten Gürlek, çalışmaların kısa sürede sonuç vermeye başladığını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Daire Başkanlığımız faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

75 ilde 638 dosya yeniden değerlendiriliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Gürlek, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce 'Özel Çalışma Ekipleri' görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir."