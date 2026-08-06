Adalet Bakanı Gürlek'ten iki kritik görüşme: Uğur Mumcu ve Behçet Oktay dosyaları masada

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün kamuoyunda uzun yıllardır gündemde olan iki faili meçhul dosyaya ilişkin önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Gürlek, ilk olarak 2009 yılında Ankara Dikmen'de yaşamını yitiren eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bir araya gelecek.

Behçet Oktay, 2009 yılında aracının yanında ağır yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada fail tespit edilememiş, dönemin Cumhuriyet Savcılığı ise başka bir kişinin kastı veya olayda katılımı bulunduğuna dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

Ailenin talebi yeniden değerlendirme

Behçet Oktay'ın ailesi ise ölümün intihar olmadığı görüşünü savunuyor. Aile, Oktay'ın ölümünde FETÖ'nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın bu kapsamda yeniden ele alınmasını talep ediyor. Oktay'ın ağabeyi de daha önce yaptığı açıklamalarda, kardeşinin yaşamını yitirmeden önce "Çok üzerime geliyorlar" dediğini ve FETÖ'ye ilişkin önemli bilgilere ulaştığını ifade etmişti.

Adalet Bakanı Gürlek'in, aileyle gerçekleştireceği görüşmede söz konusu taleplerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Uğur Mumcu'nun ailesiyle de görüşecek

Gürlek'in gün içindeki ikinci önemli görüşmesi ise 1993 yılında bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle olacak.

Uğur Mumcu'nun ailesi, suikast dosyasının Adalet Bakanlığı bünyesinde yeniden incelenmesi ve dosyadaki belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Bakan Gürlek'ten randevu talebinde bulunmuştu. Bakan Gürlek'in bu talebe olumlu yanıt verdiği ve bugün aileyle bir araya geleceği belirtildi.