Adalet Bakanı Tunç'tan Hollanda’da kritik temaslar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda’nın Lahey kentinde önemli temaslarda bulundu. Bakan Tunç, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David Van Weel ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında yürütülen adli iş birliği çalışmaları ile güncel hukuki konular ele alındı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ele aldık, hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemiz ile Hollanda arasındaki köklü, tarihi ve stratejik iş birliğini, karşılıklı güven ve iyi niyet çerçevesinde güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevkidaşım Sayın David Van Weel'e ilgisi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi çini yurda döndü

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri de, İstanbul Fatih’teki Mesih Mehmet Paşa Camii’nden çalınarak yurtdışına çıkarılan tarihi çini oldu. Tunç, bu kültür varlığının iadesini Hollandalı mevkidaşı Van Weel’den teslim aldığını açıkladı.

“Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü hukuki süreç neticesinde ve adli yardımlaşma mekanizmaları kapsamında ülkemize iadesini sağladığımız kültür varlığımızı, ait olduğu topraklara kavuşturuyoruz” diyen Tunç, söz konusu süreci Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın da katkılarıyla başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Tunç, "Dünyanın neresinde olursa olsun kültür varlıklarımızı koruma irademizi kararlılıkla sürdürecek, tarihimize ve kültür mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Tahkim alanında iş birliği mesajı

Lahey temasları kapsamında Barış Sarayı’nı da ziyaret eden Bakan Tunç, burada Daimi Tahkim Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak ile görüştü. Uluslararası ticari ihtilafların ve devletlerarası uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) küresel ölçekte daha etkin bir rol oynaması için yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Bakan Tunç, "Devletlerarası uyuşmazlıkların ve uluslararası ticari ihtilafların barış yoluyla çözümüne katkı sağlayan çalışmalara dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda İstanbul Tahkim Merkezi'nin uluslararası alanda daha etkin şekilde faaliyet göstermesi için Daimi Tahkim Mahkemesi ile iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladık" dedi.

Tunç, Barış Sarayı’nda ayrıca Uluslararası Adalet Divanı hakkında yetkililerden bilgi aldı ve saraydaki yapılarda da incelemelerde bulundu.