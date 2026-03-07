Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı her yıl personel alımı yapıyor. Bu yılın ilk ilanı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almaya çalışıyor ve günlerdir "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

7 Mart Cumartesi 2026 günü itibarıyla Adalet Bakanlığından açılama gelmedi. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı ortasında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.