Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen sınav süreçleri tamamlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen sınav süreçleri tamamlanmıştır. 30 Kasım 2025 tarihinde 8 ilde gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından sözlü sınavlar 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmıştır. Görevde yükselmede bin 187 aday, Unvan değişikliğinde 266 aday olmak üzere toplam bin 453 aday başarılı olmuştur. Detaylı sonuçlar Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Sınavlarda başarılı olan tüm personelimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.