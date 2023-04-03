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Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremin Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.