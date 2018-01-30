Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: 21 gözaltı

30 Ocak 2018

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatıldı.

Operasyonda vakfın Adana'daki genel merkezinin de aralarında bulunduğu 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan yerler arasında vakfın Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evleri de bulunuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezindeki ve diğer adreslerdeki aramaya çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon sırasında ekipler, caddede zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla bekledi.

Operasyon kapsamında aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 vakıf yöneticisi ve üyesinin gözaltına alındığı, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulduğu, belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA