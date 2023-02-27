'Aday pazarlığı' iddialarıyla ilgili İYİ Parti'den açıklama!
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan, Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Zorlu "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına, ilan edilen ilkeler çerçevesinde, kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadesini kullandı.