Aday tercihi değişen tek il Hatay oldu
Deprem bölgesindeki 11 ilin 9'unda seçmenler tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın oy oranı artarken, Hatay'da ilk tura göre üstünlük el değiştirdi.
Asrın felaketini yaşayan depremzedeler ikinci turda tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana kullandı.
Hatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50,14, Kılıçdaroğlu yüzde 49,86 oy aldı. İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48,03, Kılıçdaroğlu yüzde 48,08 oy almıştı.
Deprem bölgesinin oy oranları şöyle:
Adana:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %45,96
Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04
Adıyaman:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %68,94
Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06
Diyarbakır:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %28,39
Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61
Elazığ:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %70,27
Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73
Gaziantep:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %62,75
Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25
Hatay:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %50,13
Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87
Kahramanmaraş:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %75,77
Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23
Kilis:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %69,99
Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01
Malatya:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %71,96
Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04
Osmaniye:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %66,20
Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80
Şanlıurfa:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %64,86
Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14