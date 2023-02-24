Adım adım 14 Mayıs'a... Yüksek Seçim Kurulu'nda 'depremzede' toplantısı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, adım adım 14 Mayıs günü yapılacağı işaret edilen seçimlere doğru gidiyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yapılan toplantılarda, depremde yıkılan mahallelerin aynı seçim çevresi olduğu için birleştirilebileceği değerlendirilirken, nüfus müdürlüklerinin buralarda numarataj çalışması yapabileceği ve seçmen listelerinin buna göre oluşturulabileceği de gündeme geldi.

AK Partili yetkili isimler, “Örneğin, Hatay 1 nolu çadır kentin 1 nolu çadırında şu kişiler oturuyor, diye. Yani yıkılan mahallelerle çadır kentler irtibatlandırılabilir. Muhtarlık seçimi olmadığı için önemli değil. Çünkü Hatay için oy kullanıyorsun” dedi.

Kanıt olarak fatura istenmeyecek

Yapılan son toplantıda, deprem bölgesinden göç dolayısıyla nakil aldırmak için gerekli olan ‘fatura’ gibi belgeler istenmeyecek. Vatandaşın, depremzede olduğunu ve hangi adreste kaldığını beyan etmesi oy kullanabilmek için yeterli olacak.

Haberde; nüfus müdürlüklerinin AFAD ile koordineli bir şekilde konteyner ve çadır kentlerde kalanların yeni kimliklerinin çıkarılması için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

“Nüfus müdürlükleri eski kimliği olanların parmak izini alıp yeni kimlik veriyor, yeni kimliği olup kaydı olanlara da yeniden kimlik çıkarıyor ya da geçici kimlik kartı veriyor” denilen haberde, “Ayrıca, başka bir şehre gelen ancak kaydını aldırmayan, evi yıkıldığı için adresi de silinen depremzedeler de “en son kayıtlı” olduğu yerde oy kullanabilecek” ifadeleri kullanıldı.