Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Asrın Projesi'nde artık kura süreci başladı. Dün ilk olarak Adıyaman'da çekiliş yapıldı. Vatandaşlar sonuçlara ulaşmaya çalışıyor. İsim listesini henüz göremeyenler "Adıyaman kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Adıyaman TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adıyaman TOKİ 6 bin 620 toplu konut projesi kura sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Yoğunluktan dolayı tam liste henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki saatlerde kesin sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade

‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Anadolu illeri için satış fiyatları ve ödeme planı

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.