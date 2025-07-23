Adli Tıp Kurumu ikinci kez istedi: Murat Çalık yeniden operasyona girecek

Akut lösemi hastası olan ve iki kez kanseri atlatan Murat Çalık, tutuklandıktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış geçtiğimiz haftalarda da ameliyata alınmıştı.

Hastalığının nüks etme riski bulunan ve tutuksuz yargılama talebi de reddedilen Çalık, operasyon sonrası cezaevinde fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Cuma günü yeniden operasyona girecek

Adli Tıp Kurumu ise Çalık'tan ikinci kez kemik iliği örneği alınmasını talep etmişti. Çalık’tan Cuma günü kemik iliği alınacağı, operasyonun ise İzmir şehir Hastanesi'nde gerçekleşeceği öğrenildi.