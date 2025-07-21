Murat Çalık'ın annesi ve eşine refakat izni

Akut lösemi hastası olan ve tutuklandıktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık, birkaç hafta ameliyata alınmış cezaevinde fenalaşınca da yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Refakat izni çıktı

Hastalığı nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Çalık'ın tutuksuz yargılanmasına izin verilmezken, günlerdir hastane kapısında nöbet tutan anne Gülümser Çalık ve ablası Yeşim Koçhan'a refakat izni çıktı. Çalık'ın eşine de refakat izni verildiği öğrenildi.

Gülümser Çalık, “Çok çaresizim. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet istiyorum” diye feryat etmiş, CHP lideri Özgür Özel de hastane yönetiminin kendisine verdiği görüşme hakkını anneye devretmişti.