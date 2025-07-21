Murat Çalık'ın annesi ve eşine refakat izni
Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan akut lösemi hastası Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık ve eşi Zehra Çalık için hastanede ziyaret izni çıktı.
Akut lösemi hastası olan ve tutuklandıktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık, birkaç hafta ameliyata alınmış cezaevinde fenalaşınca da yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
Refakat izni çıktı
Hastalığı nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Çalık'ın tutuksuz yargılanmasına izin verilmezken, günlerdir hastane kapısında nöbet tutan anne Gülümser Çalık ve ablası Yeşim Koçhan'a refakat izni çıktı. Çalık'ın eşine de refakat izni verildiği öğrenildi.
Gülümser Çalık, “Çok çaresizim. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet istiyorum” diye feryat etmiş, CHP lideri Özgür Özel de hastane yönetiminin kendisine verdiği görüşme hakkını anneye devretmişti.