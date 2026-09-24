Adliyelerde yeni dönem: Dijital suç için özel bürolar kuruluyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital ortamdaki suç içerikleri ve suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele kapsamında adliyelerde yeni bürolar kurulacağını açıkladı. Gürlek, 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber alanda suçla mücadelenin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Yeni yapılanmayla özellikle çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren içeriklerin yanı sıra vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital faaliyetlere karşı adli kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uzman savcılar görev yapacak

Gürlek'in açıklamasına göre, kurulacak bürolarda dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından takip edilecek. Şüphelilerin tespit edilmesi, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere yönelik müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, daha önce de 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıda çocukları ve gençleri hedef alan suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeden değerlendirilmesini, dijital delillerin tespit edilerek muhafaza altına alınmasını ve gerekli durumlarda içerik çıkarma ile erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını istemişti.

Dezenformasyonla mücadelede koordinasyon artırılacak

Yeni büroların görev alanlarından biri de suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleri olacak. Gürlek, kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzuru ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki faaliyetlerle mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirileceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, çalışmaların çocukların korunması, vatandaşların haklarının güvence altına alınması ve kamu düzeninin dijital ortamda da korunması amacıyla sürdürüleceğini belirtti.