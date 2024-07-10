Adnan Oktar davasında avukat sanıkların dosyası ayrıldı

Sanık avukatlarından Serhat Sinan Kocaoğlu duruşmada, avukat olan müvekkilinin özel yargılama usulüne tabi tutulması gerektiğini belirterek, bu nedenle dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi ve yargılamanın Ankara'da yapılması gerektiğini ifade etti.

Kocaoğlu: "Dedikoduyla insan yargılıyorsunuz"

Mahkeme başkanının, daha önce bu yönde savunma yapıldığını, talepleri kısa tutmaları gerektiği yönündeki sözleri üzerine avukat Kocaoğlu, "Bağırma, savunma yapacağız, ben senden büyüğüm sesini yükseltme, savunma yaptırmıyorsun. Ben burada senin kadar önemliyim. Sözümüzü kesiyorsun. Savunma hakkımızı ihlal etmeyin. Dedikoduyla insan yargılıyorsunuz" diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz bu dosyada size yeterince söz verdik. Taleplerinizi söyleyin, gereksiz şeyler söylemeyin. Bizim tek dosyamız bu değil. 500 tane dosya bakıyoruz" dedi. Dosyada sanık sıfatıyla yer alan avukatların vekilleri, müvekkillerinin avukatlık görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dosyalarının ayrılmasını, durma kararı verilmesini ve Adalet Bakanlığı'ndan yargılama izni alınmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatlar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş ve Tuğba Bal'ın dosyalarının ayrılmasına, bu sanıklar hakkındaki yargılamanın durdurulmasına ve Adalet Bakanlığından yargılama izni alınmasına karar verdi. Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Sanıklar arasında esprili sohbet

Tutuksuz sanıklardan Esra Saraçoğlu, iddianamenin içeriğinin boş olduğunu, kendilerine merhamet edilmesini istediğini dile getirerek, "Candan kardeşler 38 kiloya düştü apar topar tahliye ettiler. Neden? Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Bey'i çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı Allah'ım, şükrediyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşma, sanık ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Bu arada, duruşmadan önce SEGBİS ayarlaması yapıldığı sırada Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıkların aralarında esprili bir şekilde sohbet etmesi dikkati çekti.

Kadın sanıkların "Özledik seni, değerin çok arttı" dediği Oktar'ın ise "Mektuplarınız bir buçuk aydır gelmiyor alamıyorum." şeklindeki sözleri duyuldu. Oktar, kadın sanığın "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" sözleri üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.