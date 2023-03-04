  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. AFAD açıkladı: Bir ayda 13 bin deprem
Takip Et

AFAD açıkladı: Bir ayda 13 bin deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.

Deprem bölgesinde araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı

Deprem Haberleri

Deprem bölgesinde araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem