AFAD duyurdu: Elazığ’da art arda depremler (Türkiye’de son depremler)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları devam ediyor. AFAD’dan gelen son dakika açıklamasınba göre Elazığ’ın Palu ilçesinde 4,8, 4,7 ve 4,6 büyüklüğünde peş peşe 3 artçı deprem oldu.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydadilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de 4,7 büyüklüğünde, saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Can kaybı 41 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden olmuştu. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; deprem felaketinde can kaybının 41 bin 20'ye yükseldiği bildirilmişti.