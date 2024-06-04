AFAD duyurdu: Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem... Türkiye'den de hissedildi (Son depremler)

Son depremler, sarsıntıyı hissedenler tarafından araştırılırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, listeyi gün içerisinde güncelliyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

''Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu" sorusunun yanıtı araştırılıyor. AFAD, Ardahan, Erzurum, Kars'tan hissedilen Gürcistan merkezli deprem haberini duyurdu.

Gürcistan Oni'de saat 01.03'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardahan'da 115.09 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 11.14 kilometre olarak ölçüldü.