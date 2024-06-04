AFAD duyurdu: Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem... Türkiye'den de hissedildi (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem duyurusu geldi. ''Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Kars ve Ardahan'dan da hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler, sarsıntıyı hissedenler tarafından araştırılırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, listeyi gün içerisinde güncelliyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
''Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu" sorusunun yanıtı araştırılıyor. AFAD, Ardahan, Erzurum, Kars'tan hissedilen Gürcistan merkezli deprem haberini duyurdu.
Gürcistan Oni'de saat 01.03'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardahan'da 115.09 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 11.14 kilometre olarak ölçüldü.