AFAD duyurdu: Konya ve Kars'ta korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Kars'ta deprem

Kars'ın Akyaka sınırında 02.38'de deprem meydana geldi. 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak ölçüldü.