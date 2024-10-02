AFAD duyurdu: Konya ve Kars'ta korkutan depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Konya ve Kars'ta gece yarısı korkutan depremler meydana geldi. AFAD, Konya’daki depremin büyüklüğünü 3.6, Kars’taki depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.
Kars'ta deprem
Kars'ın Akyaka sınırında 02.38'de deprem meydana geldi. 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak ölçüldü.