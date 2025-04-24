AFAD: Marmara’daki depremde 35 kilometrelik fay hattı kırıldı

AFAD, 6.2 büyüklüğündeki Marmara depreminde 35 km uzunluğunda, 9.5 km genişliğinde bir fay segmentinin kırıldığını ve yer değiştirme miktarının 30 cm olduğunu açıkladı.

Depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve yaklaşık 13 saniye sürdüğü belirtildi. Sarsıntının, dış merkezden 300 kilometrelik alanda hissedildiği kaydedildi.

AFAD'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:



"23 Nisan 2025 Mw: 6.2 Silivri (Marmara Denizi) Depremi Basın Bilgilendirme Notu



Bugün (dün) 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.



Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen depremin yaklaşık 13 saniye sürdüğü saptanmıştır.



Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.



Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 adet artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir.



Bu artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir.



Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.



Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukuru’nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.



Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD “Deprem Bilim Kurulu” üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.



Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimiz yaptığı değerlendirme



(1) 6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.



(2) Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizmasıyla uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasına işaret etmektedir.



(3) İlk analizler yaklaşık 35 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerinde yaklaşık yer değiştirme 30 cm civarında tahmin edilmiştir.



(4) Yapı hasarlarının tespiti amacıyla inceleme görevine çıkmak üzere 30 ekip, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın görevlendirdiği saha çalışmaları için hazırdır.



(5) Bölgede kadir 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların %29’u sağlık hizmetleri tarafından yapılan değerlendirilmedir. Vatandaşlarımızın resmi kanallar dışında bilgi kirliliğini önlemek için yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri ve gelişmeleri endişeye kapılmadan takip etmeleri önem arz etmektedir.



(6) Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.



(7) Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidir.



(8) Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle bir süre daha belli bir büyüklükte veya depremden olma hasar ihtimaliyle, hasarlı olma şüphesi, taşıyan yapıların yapılamaması, ancak mühendislerce netleştirilecektir.



Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı kanallardan yayılabilecek yanlış haberlere itibar etmemeleri rica ediliyor.



İstanbul’umuz ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.



Saygılarımızla"