AFAD: Sındırgı'daki artçı deprem sayısı 30 bine yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısının 30 bine yaklaştığını açıkladı.

Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, depremin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu vurguladı. Depreme hazırlığın bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Yılmaz, afetlere hazırlıklı olmanın temel vatandaşlık görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Kamu görevlilerinin bu bilinçle hareket etmesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, "İşlerimizi yaparken mesleki ahlak ve etik kurallar çerçevesinde, afet risklerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız. Deprem kendisini sürekli hatırlatıyor. Dolayısıyla deprem unutkanlığından söz etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Mesele unutkanlık değil, zihinsel dönüşüm"

Türkiye'de her yıl ortalama 25 binin üzerinde depremin meydana geldiğini anımsatan Yılmaz, ülkenin aktif bir deprem kuşağında bulunduğunu belirtti. Sındırgı'daki depremin ardından artçıların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Şu anda Sındırgı'da yaşanan artçıların sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı yıl ise 70 binin üzerinde yer sarsıntısı kaydedildi. Bu tablo, meselenin unutkanlık değil, zihinsel dönüşüm meselesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu dönüşümü sağlayamazsak gelecekte de büyük acılar ve kayıplarla karşılaşabiliriz" dedi.

Yılmaz, konuşmasında AFAD'ın afet risklerini azaltmaya yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin de katılımcılara bilgi verdi.

Çalıştayın açılışında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cafer Çetin ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Amaç Bulut da konuşma yaptı.

İki gün sürecek çalıştayda, afetlere karşı dirençli kentlerin oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bildirildi.