AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay ve Denizli'de deprem (Son depremler listesi 20 Ağustos 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor. AFAD verilerine göre, saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.07 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

Denizli'de de deprem meydana geldi. AFAD, Denizli Çal'da saat 01.54'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.76 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Denizli'deki depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içinde son depremler listesini güncelliyor. "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede?" soruları yanıt buluyor.