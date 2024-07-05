AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini güncellemeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. "Deprem mi oldu, en son deprem nerede" soruları sarsıntıyı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte son depremler...
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SON DAKİKA DEPREM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki 3.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu. AFAD verilerine göre, Muğla Datça'ya 112.72 kilometre mesafedeki depremin derinliği 33.35 kilometre olarak ölçüldü. Deprem saat 08:41'de gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde son depremler listesini güncelliyor.