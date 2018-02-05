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Afrin şehitlerine veda

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan 5 asker, Gaziantep Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Afrin şehitlerine veda
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Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan 5 asker için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Ufuk Aktağ, Halil İbrahim Aygül, Fırat Karaca ve sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla memleketlerine uğurlandı.

Törene Vali Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, askeri ve mülki erkan katıldı.

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Kaynak: AA

Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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