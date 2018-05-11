Afrin'de 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4448 oldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4448 olduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince 6-11 Mayıs'ta Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA