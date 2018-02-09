Afrin'de bir günde 5 köy kurtarıldı

09 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 21. gününde devam ediyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Afrin harekatında bir asker şehit oldu

Beş köy daha örgütten temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Orta Çakallı köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

Şeyh Hadid'in Cukali Favkani köyü ve Cinderes beldesinin Dükkan ve Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi de gün içinde alınmıştı.

Gece yarısı, Türk savaş uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.

46 nokta kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 29'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 46 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi.

Mevziler obüslerle vuruluyor

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ya ait obüs toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri helikopter hareketliğinin devam ettiği, askeri araç sevkiyatının da sürdüğü gözlendi.

Bu arada, sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak akordiyon bariyerler yerleştirildi.

Kaynak: AA