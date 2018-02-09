Afrin harekatında bir asker şehit oldu
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
TSK: Afrin'de bin 62 terörist etkisiz hale getirildi